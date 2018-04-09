Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским вопросам вынесла решение, согласно которому в случае утраты застрахованного предмета залога и задержки с выплатой страхового возмещения расходы на проценты и пени по кредиту перекладываются на страховщика. К таким выводам коллегия ВС пришла, рассмотрев спор между Игорем Фонаревым и страховой компанией «Эрго», пишет «Коммерсант».



Причиной спора стал автокредит, оформленный Фонаревым в Райффайзенбанке в апреле 2014 года. Залог по кредиту был застрахован, в том числе и от утраты, страховой компанией «Эрго». 2 декабря 2014 года автомобиль, на который был оформлен кредит, сгорел, и Фонарев обратился в «Эрго» за получением страховки. Однако ему отказали, так как выгодоприобретателем по кредиту был Райффайзенбанк.



Банк своих прав на страховку не заявлял, поэтому страховое возмещение не было выплачено и ему. Таким образом, несмотря на утрату залога и наступление страхового случая, кредит не был погашен за счет страховой выплаты, проценты по нему продолжали начисляться. Заемщик подал иск в суд, требуя от «Эрго» выплатить страховое возмещение, а также проценты банку за пользование кредитом, начисленные после страхового случая.

Суд первой инстанции встал на сторону заемщика, обязав СК «Эрго» выплатить страховку в 1 млн рублей, а также возместить убытки, в том числе проценты по кредиту, на сумму 281 тыс. рублей. Однако апелляция возмещение убытков отменила, указав, что страховая компания не является стороной по кредитному договору и не принимала на себя обязанностей по уплате процентов.

Фонарев обратился в ВС. В кассационной жалобе он указал, что условиями кредитного договора предусмотрена возможность досрочного погашения при поступлении страховой выплаты, но из-за бездействия СК «Эрго» досрочное погашение было невозможно. Передавая дело на рассмотрение гражданской коллегии ВС, судья Сергей Романовский отметил: согласно статьям 15 и 393 ГК, должник обязан возместить убытки, возникшие в связи с неисполнением им обязательств, сумма процентов засчитывается в размер убытков, причиненных неисполнением или неполным исполнением обязательств. Коллегия ВС удовлетворила исковые требования и направила дело на новое рассмотрение.