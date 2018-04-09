Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и пекинская компания Tai Cloud Corporation заключили соглашение о совместной реализации проектов на базе блокчейн-технологий. В частности, речь идет о строительстве финансового центра в порту Владивостока.

«ФРДВ и Tai Cloud будут совместно работать над разработкой и внедрением технологии блокчейн в рамках приоритетных проектов развития российского Дальнего Востока. Одним из таких проектов должен стать финансовый центр в порту Владивосток», — сказал представитель фонда, добавив, что на базе центра могут работать филиалы иностранных кредитных организаций, в том числе с использованием цифровых валют.

По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, по мере внедрения новых блокчейн-решений в различных отраслях, преимущества для экономики и общества будут только расти.

Одним из первых возможных направлений применения блокчейн-технологий Tai Cloud может стать криптовалюта D1 «цифровые бриллианты». Этот проект по созданию обеспеченных бриллиантами цифровых токенов D1, преобразующих бриллианты в инвестиционные активы, сопоставимые с золотом, ФРДВ реализует совместно с сингапурской компанией Diamundi, говорится в сообщении Фонда .

«Мы рады заключить соглашение о сотрудничестве с Фондом развития Дальнего Востока и с нетерпением ожидаем возможности совместной реализации продвинутых блокчейн-решений в рамках международного российско-китайского проекта, который станет важным элементом сотрудничества между нашими странами в области инициативы «Один пояс и один путь», — отметил Дэнни Дэнг, президент Tai Cloud.