Финансовые регуляторы Южной Кореи объявили о проверке трех местных банков на предмет соблюдения ими недавно вступивших в силу правил по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют.

С 19 по 25 апреля выездные инспекции пройдут в трех финансовых учреждениях: NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana, говорится в сообщении Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Отдела финансовой разведки (FIU).

Как поясняетет ForkLog , целью инспекций станет проверка соблюдения банками новых правил подтверждения личности трейдеров для работы с криптовалютными биржами, в том числе сверка количества виртуальных аккаунтов, заведенных на этих площадках, с объемом соответствующих депозитов.