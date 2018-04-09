Южно-африканский резервный банк (SARB) инициирует создание саморегулируемой организации для контроля криптовалютной и FinTech индустрий.

Эта саморегулируемая организация будет считаться негосударственным агентством, уполномоченным устанавливать свои собственные правила, директивы и стандарты. Меры по предотвращению рисков позволят развивающейся криптовалютной индустрии Южной Африки оставаться конкурентоспособной во всем мире.

По словам Бриджит Кинг, представителя Центрального банка, регулирование криптовалют может иметь негативные последствия для развития и инноваций в отрасли. Кроме того, если законы разрабатываются на основе технологии, которая все еще находится в фазе роста, существует риск того, что к моменту принятия законодательства технология может измениться настолько сильно, что правила регулирования потребуют почти мгновенного обновления, чтобы соответствовать, сообщает Altcoin .