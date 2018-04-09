Исполнительный секретарь Обсерватории блокчейна Венесуэлы Даниэль Пенья заявил, что введеный Дональдом Трампом запрет транзакций криптовалюты el petro (PTR) стал для нее бесплатной рекламой. Причем настолько эффективной, что удвоилось число заинтересованных инвесторов.

По его словам, если такой занятый человек, как Трамп, нашел время для el petro, то Венесуэла идет в правильном направлении, сообщает Anycoin . Распоряжение Трампа вызвало рост интереса к приобретению PTR во всем мире, включая США. Пенья сказал, что если до запрета Трампа было около 400 покупателей криптовалюты в день, то после это количество подскочило до 800.

Напомним, президент США Дональд Трамп в марте подписал правительственное распоряжение, запрещающее гражданам страны любые операции с национальной криптовалютой Венесуэлы. Также в США запрещены какие-либо транзакции el petro.