Ассоциация банков России проводит 11-12 апреля в Москве XII Международную конференцию «Банковские карты: практика и трансформация». На мероприятие зарегистрировалось более 200 человек.

На конференции будут обсуждаться вопросы эффективного управления платежной инфраструктурой, информационная безопасность, применение биометрии для идентификации клиентов в дистанционном банковском обслуживании.



В первый день, 11 апреля пройдет три сессии: первая будет посвящена роли карточных проектов в национальных экономиках и развитии безналичных расчетов, вторая - трансформации бизнес-моделей платежного бизнеса, третья - развитию Национальной платежной системы и картам «Мир».



Среди спикеров первого дня:

Алла Бакина, директор Департамента Национальной платежной системы Банка России,

Анатолий Аксаков, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку,

Владимир Комлев, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт»,

Игорь Родионов, региональный директор ГК ЦФТ,

Валерий Сивков, директор департамента по работе со стратегическим партнерами и торгово-сервисными предприятиями Visa.

Второй день, 12 апреля, будет посвящен обсуждению трансформации платежных технологий, инфраструктуры, информационной безопасности и управлению рисками.



Среди спикеров второго дня:

Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России,

Алексей Маслов, заместитель генерального директора в JCB International Eurasia LLC,

Максим Дарешин, начальник Управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка,

Николай Пятиизбянцев, начальник отдела защиты информации Газпромбанка,

представитель Экспертно-аналитического центра МВД РФ.

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