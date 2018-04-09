Конференция состоится 11-12 апреля в «Мариотт-Гранд Отель», Тверская, 26/1.
Ассоциация банков России проводит 11-12 апреля в Москве XII Международную конференцию «Банковские карты: практика и трансформация». На мероприятие зарегистрировалось более 200 человек.
На конференции будут обсуждаться вопросы эффективного управления платежной инфраструктурой, информационная безопасность, применение биометрии для идентификации клиентов в дистанционном банковском обслуживании.
В первый день, 11 апреля пройдет три сессии: первая будет посвящена роли карточных проектов в национальных экономиках и развитии безналичных расчетов, вторая - трансформации бизнес-моделей платежного бизнеса, третья - развитию Национальной платежной системы и картам «Мир».
Среди спикеров первого дня:
- Алла Бакина, директор Департамента Национальной платежной системы Банка России,
- Анатолий Аксаков, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку,
- Владимир Комлев, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт»,
- Игорь Родионов, региональный директор ГК ЦФТ,
- Валерий Сивков, директор департамента по работе со стратегическим партнерами и торгово-сервисными предприятиями Visa.
Второй день, 12 апреля, будет посвящен обсуждению трансформации платежных технологий, инфраструктуры, информационной безопасности и управлению рисками.
Среди спикеров второго дня:
- Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России,
- Алексей Маслов, заместитель генерального директора в JCB International Eurasia LLC,
- Максим Дарешин, начальник Управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка,
- Николай Пятиизбянцев, начальник отдела защиты информации Газпромбанка,
- представитель Экспертно-аналитического центра МВД РФ.
Подробнее на сайте Ассоциации банков России.
Нет комментариев