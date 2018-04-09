Ассоциация банков России проводит 11-12 апреля в Москве XII Международную конференцию «Банковские карты: практика и трансформация». На мероприятие зарегистрировалось более 200 человек.

На конференции будут обсуждаться вопросы эффективного управления платежной инфраструктурой, информационная безопасность, применение биометрии для идентификации клиентов в дистанционном банковском обслуживании.

В первый день, 11 апреля пройдет три сессии: первая будет посвящена роли карточных проектов в национальных экономиках и развитии безналичных расчетов, вторая - трансформации бизнес-моделей платежного бизнеса, третья - развитию Национальной платежной системы и картам «Мир».

Среди спикеров первого дня:

  • Алла Бакина, директор Департамента Национальной платежной системы Банка России,
  • Анатолий Аксаков, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 
  • Владимир Комлев, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт»,
  • Игорь Родионов, региональный директор ГК ЦФТ,
  • Валерий Сивков, директор департамента по работе со стратегическим партнерами и торгово-сервисными предприятиями Visa.

Второй день, 12 апреля, будет посвящен обсуждению трансформации платежных технологий, инфраструктуры, информационной безопасности и управлению рисками.

Среди спикеров второго дня:

  • Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России,
  • Алексей Маслов, заместитель генерального директора в JCB International Eurasia LLC,
  • Максим Дарешин, начальник Управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка,
  • Николай Пятиизбянцев, начальник отдела защиты информации Газпромбанка, 
  • представитель Экспертно-аналитического центра МВД РФ.

Подробнее на сайте Ассоциации банков России.