В Свердловской области осуждена бывшая сотрудница одного из банков, которая вынесла из хранилища более 10,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой Елены Марьиной, которая занимала в банке должность старшего кассира группы кассовых операций. Фигурантка признана виновной по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, то есть в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

В суде установлено, что в период с 13 по 16 марта 2017 года старший кассир группы кассовых операций операционного офиса «Каменск-Уральский» одного из банков, имевшая в силу занимаемой должности доступ к хранилищу ценностей банка, похитила из хранилища денежные средства в сумме 10,6 млн рублей. Сотрудниками банка была проведена ревизия, в ходе которой была выявлена указанная недостача.

Суд дал Марьиной четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом того, что ущерб, причиненный преступлением, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства возмещен не был, с Марьиной взыскана в пользу банка сумма ущерба — свыше 10,6 млн рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил.

