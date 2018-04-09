Также запрещено способствовать клиентам в проведении транзакций с криптовалютами.
Центральный банк Пакистана запретил финансовым учреждениям страны и операторам платежных систем в любом виде сотрудничать с криптовалютными компаниями, включая обработку, использование, трейдинг, сбережение, перенос стоимости, промотирование и инвестирование в виртуальные валюты.
Как поясняет ведомство, причина запрета в том, что «виртуальные валюты, такие как bitcoin, litecoin, pakcoin, onecoin, dascoin, pay diamond и т. д. или ICO-токены не являются законным средством платежей, которое выпускает и гарантирует правительство Пакистана».
Обо всех случаях использования криптовалют, которые станут известны, компании должны сообщать Управлению финансового мониторинга как о подозрительных транзакциях, сообщает Anycoin.
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Комментарии: 1
Между прочим возле криптовалют разыгрывается скандал, потому что даже твиттер заявил о запрете рекламы или другой информации о криптовалютах на страницах аккаунтов, даже будет бан.