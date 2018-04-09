Центральный банк Пакистана запретил финансовым учреждениям страны и операторам платежных систем в любом виде сотрудничать с криптовалютными компаниями, включая обработку, использование, трейдинг, сбережение, перенос стоимости, промотирование и инвестирование в виртуальные валюты.

Как поясняет ведомство, причина запрета в том, что «виртуальные валюты, такие как bitcoin, litecoin, pakcoin, onecoin, dascoin, pay diamond и т. д. или ICO-токены не являются законным средством платежей, которое выпускает и гарантирует правительство Пакистана».

Обо всех случаях использования криптовалют, которые станут известны, компании должны сообщать Управлению финансового мониторинга как о подозрительных транзакциях, сообщает Anycoin .