Помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что после того, как России не удалось закрепиться ни на Востоке, ни на Западе, будут востребованы идеологии третьего пути.



«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима», — написал он в своей статье «Одиночество полукровки (14+)» в журнале «Россия в глобальной политике».

«Россия — это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока», — считает помощник главы государства.

По его мнению, Россия — вряд ли третья цивилизация, а скорее, сдвоенная и двойственная, вместившая как Восток, так и Запад. «И европейская, и азиатская одновременно, а оттого не азиатская и не европейская вполне», — считает он.

«Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой-то», — пишет Сурков.

Помощник президента задается вопросом, каким будет предстоящее одиночество. «Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»?», — рассуждает он, добавляя, что это зависит от нас.

Как считает Сурков, одиночество не означает полную изоляцию, но при этом, по его мнению, безграничная открытость также невозможна. «И то, и другое было бы повторением ошибок прошлого. А у будущего свои ошибки, ему ошибки прошлого ни к чему», — отмечает он.

«Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания», — подытожил Сурков.