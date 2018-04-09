Преображенский районный суд Москвы продлил до 27 сентября меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-президента МАСТ-Банка Юрия Пирогова и двух других бывших топ-менеджеров банка, обвиняемых в растрате более чем 5,6 млрд рублей, сообщил РАПСИ адвокат Юрий Ельмашев.

«Суд до 27 сентября продлил арест обвиняемых. Предварительное судебное заседание продолжится 17 апреля в 15:30», — сказал адвокат.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, — в присвоении (растрате) денежных средств в особо крупном размере. Свою вину в инкриминируемом деянии они не признают.

По данным следствия, банковские работники в период с 2013 по 2015 год растратили средства кредитной организации на сумму свыше 5,6 млрд рублей, выдавая подконтрольным им юридическим лицам заведомо невозвратные кредиты. После этого они перечисляли похищенные деньги на счета иных подконтрольных организаций.



Ранее в рамках данного уголовного дела суд дал 4,5 года колонии общего режима бывшему исполняющему обязанности председателя правления МАСТ-Банка Александру Чеметову. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал свою вину.

