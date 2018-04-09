По итогам 2017 года почти 140 тысяч предпринимателей зарегистрировали свой бизнес с помощью нотариуса. При этом, 99% из них выбрали именно электронный способ подачи, сообщает Федеральная нотариальная палата .

При этом, как констатирует ФНП, за 2017 год за представлением документов на государственную регистрацию юридических лиц и ИП на бумажном носителе граждане обратились всего 1 161 раз, против 9 065 обращений в 2016 году. В 2017 году почти в 1,5 раза, до 138 560, возросло количество обращений к нотариусу для представления документов на государственную регистрацию юрлиц и ИП в электронном виде.

По словам президента ФНП Константина Корсика, причина роста популярности этой услуги в том, что предприниматели экономят время благодаря развитому электронному взаимодействию нотариата с Федеральной налоговой службой.