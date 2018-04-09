Совкомбанк получил разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России на закрытие сделки по покупке акций РосЕвроБанка , сообщает кредитная организация.

Совкомбанк планирует приобрести 54,67% акций финучреждения.

Ранее акционеры двух банков достигли принципиальной договоренности о слиянии кредитных организаций. Активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн рублей, а капитал превысит 100 млрд.