По данным Solar Security, разработчика продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, массовая атака с использованием уязвимости в устройствах Cisco, начавшаяся вечером 6 апреля 2018 г., была нацелена на значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ.

При этом пул адресов, с которых производились атаки на значимые объекты КИИ, существенно шире, чем тот, с которого атаковали остальные компании, говорится в сообщении компании Solar Security. Также киберпреступники явно прикладывали больше усилий именно для поражения значимых объектов КИИ, что это дает основание говорить о нацеленности атаки.

По словам Владимира Дрюкова, директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании Solar Security, клиенты, относящиеся к объектам КИИ, заблаговременно прошли этап инвентаризации, которая позволила выявить лишние сервисы на периметре компаний и защитить их, поэтому они не пострадали в ходе атаки.