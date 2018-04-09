В аэропорту Дели арестовали создателя облачной платформы для торговли биткоинами и майнинга GainBitcoin Амита Бхарадваджа, что привело к общим потерям на сумму в 300 млн долларов (2000 рупий).

Амит Бхарадвадж и его брат Вивеккумар основали и руководили GainBitcoin, созданной в 2013 году облачной платформой для майнинга и торговли биткоинами. Участникам схемы предлагали вложить в проект 1 биткоин, чтобы получать 10% прибыли ежемесячно в течение 1,5 лет. Кроме того, Бхарадвадж обещал предоставить инвесторам оборудование для добычи криптовалюты, но вместо этого попытался покинуть страну.

Организаторы уверяли пользователей, что GainBitcoin обеспечивает надежную торговую среду для своих клиентов.

Помимо GainBitcoin Бхарадвадж открыл майнинговую компанию GB Miners в Гонконге и запустил собственный токен MCAP. В этом году он создал Amaze Mining & Blockchain Research, CoinBank Wallet — все эти компании так или иначе связаны с биткоином и блокчейном. Свое имя он поддерживал выпуском написанных им книг о криптовалютах для новичков, криптовалютном трейдинге и майнинге.

В деле фигурируют еще несколько человек, которые на данный момент находятся в бегах. Их поиском занимается три отряда полиции.