Сбербанк продолжит продвигать продукты для пенсионеров, но видеоролики и рекламные кампании уже не будут такими вызывающими, как вирусный ролик про пенсионеров . Об этом рассказал директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов в интервью Банки.ру .

«Главное, что мы хотим показать, — пенсионеры очень разные. Мы продолжим делать про них рекламу, но будем немного понижать градус», — отметил он.

«Для того чтобы поменять стереотип, необходима дискуссия, которую нужно спровоцировать. Поэтому мы достаточно сознательно выбрали историю чуть-чуть более идеалистическую, чем есть на самом деле. Нужно обсуждение, нужно переосмысление. Мы запустили эту достаточно охватную историю и посмотрели на результат в цифрах — нам понравилось», — отметил Гиязов.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru