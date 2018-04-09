В понедельник, 9 апреля, состоялось финансовое закрытие проекта по строительству и эксплуатации четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. По инициативе дорожно-строительной компании «Автобан» и Российского фонда прямых инвестиций синдикат банков, сформированный из Сбербанка, Газпромбанка и Евразийского банка развития, намеревается предоставить финансирование ООО «Юго-восточная магистраль» на общую сумму 31,6 млрд рублей сроком на 15 лет, указано в сообщении Сбербанка .

Проект по строительству и эксплуатации платного участка автодороги в Московской области реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «ЮВМ» и государственной компанией «Российские автомобильные дороги», заключенного в июне 2017 года. Начало строительства автомобильной дороги запланировано на апрель 2018 года.



«ЦКАД — один из ключевых проектов… для страны в целом. Он интегрирует Москву в ведущие международные европейские коридоры, разгрузит МКАД и вылетные столичные магистрали и создаст более 200 тысяч новых рабочих мест. Включение в состав участников Сбербанка, Газпромбанка и ЕАБР способствует своевременной и наиболее эффективной реализации проекта», — отметил заместитель генерального директора по финансовому развитию АО «ДСК «Автобан» Денис Анисимов.