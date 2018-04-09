Наличие карты и приложения Сбербанка должно стать «некоторым гигиеническим минимумом для каждого гражданина страны». Об этом директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов рассказал в интервью Банки.ру.



«Это может прозвучать не очень красиво, но хочется, чтобы у каждого жителя нашей страны от 14 лет была наша карточка, пусть бесплатная, и приложение. Чтобы это стало некоторым гигиеническим минимумом для каждого гражданина страны. Потому что если у тебя нет приложения Сбербанка и, соответственно, карточки, чтобы его активировать, то ты выключен из социума», — отметил он.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru