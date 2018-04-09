ПАО «Ростелеком» обновило тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Весь функционал продукта теперь доступен за 1 рубль в месяц, а при подключении дополнительной услуги доступа в Интернет «Быть в плюсе» клиент получает в подарок до 1 000 минут в месяц на исходящие звонки, говорится в сообщении оператора.



«Теперь функционал «Виртуальной АТС» доступен пользователям за минимальную абонентскую плату — 1 рубль в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей России», — отмечается в релизе.

«Виртуальная АТС» позволяет принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. Для использования сервиса нужен лишь доступ в Интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

«Пакеты минут заменили авансовые платежи — вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», — комментирует обновление директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

