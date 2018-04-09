Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на 11,7 млрд долларов, следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени. Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка, передает РБК .



Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в 4 млрд долларов, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было 6,7 млрд.

Те же 1,3 млрд долларов потерял и основной владелец «Норильского никеля» (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу «олигархов», которые «играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.

Зато третье и четвертое места среди лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус 908 млн долларов) и Сулейманом Керимовым (минус 813 млн). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении к санкционному списку.

Еще двое фигурантов документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на 106 млн долларов, Владимир Богданов — на 47 млн. А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось вовсе.

Крупные потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус 755 млн долларов), Геннадий Тимченко (минус 716 млн), Владимир Лисин (минус 578 млн), Роман Абрамович (минус 534 млн), Вагит Алекперов (минус 519 млн) и Алексей Мордашов (минус 489 млн).