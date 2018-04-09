На капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка, по мнению Forbes, не сказалось.
Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на 11,7 млрд долларов, следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени. Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка, передает РБК.
Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в 4 млрд долларов, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было 6,7 млрд.
Те же 1,3 млрд долларов потерял и основной владелец «Норильского никеля» (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу «олигархов», которые «играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.
Зато третье и четвертое места среди лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус 908 млн долларов) и Сулейманом Керимовым (минус 813 млн). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении к санкционному списку.
Еще двое фигурантов документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на 106 млн долларов, Владимир Богданов — на 47 млн. А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось вовсе.
Крупные потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус 755 млн долларов), Геннадий Тимченко (минус 716 млн), Владимир Лисин (минус 578 млн), Роман Абрамович (минус 534 млн), Вагит Алекперов (минус 519 млн) и Алексей Мордашов (минус 489 млн).
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