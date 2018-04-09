Налоговый вычет в прошлом году получили 7,2 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. В 2017 году россияне предъявили к налоговым вычетам расходы за 2016 год на 1,406 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Таким образом, в 2017 году граждане сэкономили 182,85 млрд рублей, а в 2016-м — 166,45 млрд рублей, пишут «Известия» .



В 93% случаев россияне претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%. По данным ФНС, в 2017 году россияне предъявили к вычету расходы на имущество на 1,31 трлн рублей и таким образом сэкономили 170,78 млрд рублей.

Основания для имущественного вычета делятся на две основные категории: расходы, связанные со строительством и приобретением недвижимости, и доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, пояснила старший менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву компании «Делойт» в СНГ Любовь Фабиянская.

Первый вид вычета позволяет уменьшить облагаемую НДФЛ базу на сумму расходов на приобретение жилья и ограничен 2 млн рублей. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на уплату процентов по ипотеке или на ремонт, тогда максимальная сумма расходов к вычету составит 3 млн рублей.

Второй вид вычета применяется, когда гражданин продает имущество, если оно находилось в собственности меньше установленного законом срока. Для движимого имущества — это три года. Для недвижимого — пять лет, если квартира куплена в 2016 году или позднее, и три года во всех остальных случаях, отмечает Любовь Фабиянская.

К социальному же вычету предъявляют расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, а также расходы на благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и страхование жизни. В прошлом году граждане заявили о тратах в 2016-м на эти цели 86,25 млрд рублей и получили вычет на 10 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее.