Как сообщил сегодня Александр Жаров, Telegram обладает техническими возможностями для предоставления органам безопасности ключей от открытых чатов в отличие от секретных.

«В секретных чатах передать ключи невозможно. В открытых чатах это возможно. В конечном итоге, я, конечно, опять же фантазирую, но любой мессенджер может изменить свою «архитектуру» для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает», - цитирует Жарова ТАСС .