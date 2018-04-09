Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Сельмашбанка (Ростов-на-Дону) на уровне «ruBB-» и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе RAEX , к ключевым факторам, негативно повлиявшим на рейтинговую оценку, агентство относит слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке на фоне достаточно узкой специализации, что, в частности, выражается в высокой зависимости ресурсной базы от средств крупнейшей группы кредиторов (на 1 февраля 2018 года ее доля в пассивах составила около 34%). Давление на рейтинг оказывает низкое качество кредитного портфеля банка (на отчетную дату доля ссуд IV и V категорий качества составила 12% кредитного портфеля; 42% ссудного портфеля без учета МБК представлено реструктурированной задолженностью) и его низкая оборачиваемость.

Рейтинговую оценку также ограничивают диспропорции между оборотами по расчетным счетам клиентов и размером бизнеса банка (дебетовые обороты по счету 40702 составили более 200% активов банка в среднем за 2017 год), что порождает повышенные издержки для обеспечения надлежащей системы внутреннего контроля и повышенную чувствительность к регулятивным рискам. К прочим негативным факторам агентство отнесло отсутствие у банка существенных источников рыночной дополнительной ликвидности.



Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала банка (Н1.0 на начало февраля — 41%, значение H1.1 и H1.2 равно 32%) и высокий уровень рентабельности бизнеса (показатель ROE по прибыли после налогообложения, согласно РСБУ, составил 20% за 2017 год). К прочим позитивным факторам агентство относит хорошую сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте и в долгосрочной перспективе. Поддержку рейтингу оказывает высокая надежность средств, размещенных на корсчетах и в МБК (почти 100% средств размещены в Банке России или в банках с рейтингами на уровне «ruAA-» и выше по шкале RAEX), а также высокая обеспеченность ссудного портфеля.