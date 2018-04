11 апреля в Президентском зале МИА «Россия Сегодня» (Зубовский бульвар, 4) в 13:30 состоится пресс-конференция организаторов фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People 2018, который пройдет при поддержке Альфа-Банка 10-12 августа под Нижним Новгородом.

Спикерами пресс-конференции выступят председатель Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, генеральный директор фестиваля Alfa Future People Юлия Дорошина, руководитель Блока «Розничный бизнес» АО «Альфа-Банк» Майкл Тач. Модератором пресс-конференции выступит ведущий радио Europa Plus, Алекс Мануйлов. Также у журналистов будет возможность задать вопросы участникам фестиваля, среди которых: музыканты Дельфин, Fonarev, Swanky Tunes, Строгонов и др.



Помимо презентации дизайна карты Next художник Покрас Лампас анонсирует на пресс-конференции свою коллаборацию с Альфа-Банком на фестивале.



Фестиваль Alfa Future People вот уже пять лет проходит на берегу Волги недалеко от поселка Большое Козино под Нижним Новгородом. За четыре года своего существования из маркетинговой акции Альфа-Банка он превратился в лучший музыкальный фестиваль Европы по версии The European Best Event Awards (EuBea). Alfa Future People дважды признан лучшим музыкальным событием по версии национальной премии «Событие года», а также лучшим музыкальным фестивалем по версии портала KudaGo. В 2017 году фестиваль посетили более 50 000 человек из 20 стран мира. На пяти фестивальных сценах выступили более 100 диджеев: Hardwell, Don Diablo, Cosmic Gate, Oliver Heldens, Boris Brejcha, Dubfire и др.



Кроме того, в рамках фестиваля проходят выставки, работают более 20-ти спортивных площадок, создаются уникальные инсталляции и функционируют лектории, посвященные развитию современных технологий.

