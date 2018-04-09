Альфа-Банк готов передать на баланс создаваемого на базе Промсвязьбанка (ПСБ) оборонного банка все оставшиеся у него кредиты компаниям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил РБК член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

«Банк ничего не теряет — у нас исторически на балансе оборонных предприятий с 2010 года становилось меньше, потому что банк не вошел в список уполномоченных банков, имеющих право работать с оборонными предприятиями», — отметил он, не уточнив, о каком объеме кредитов может идти речь.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, Альфа-Банк намерен обсудить с Промсвязьбанком передачу кредитного портфеля оборонных предприятий уже на этой неделе.

В Альфа-Банке не комментируют стадию обсуждения вопроса. В ПСБ на момент написания материала не ответили на запрос РБК.

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность компаний ОПК перед Альфа-Банком составляла 28,8 млрд рублей, или около 2% от его суммарного корпоративного кредитного портфеля, следует из отчетности Альфа-Банка по РСБУ за 2017 год. В отчетности по МСФО Альфа-Банк не выделяет оборонную отрасль в отдельную категорию в данных по индустрии, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. «Вероятно, оборонные кредиты могут быть в строке «прочее» (около 3% от всего портфеля)», — предположил эксперт.

О том, что из-за санкций Альфа-Банк не будет работать с российским ОПК, в конце декабря в интервью Forbes заявлял акционер консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман. «Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли, но оборонные предприятия в основном финансировало государство», — говорил он. В начале января Альфа-Банк уведомил оборонные компании о том, что не будет их обслуживать из-за введенных против России санкций. Об этом сообщал первый зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев. «Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — уточнял Сысуев.