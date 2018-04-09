Власти Южно-Африканской Республики обложат все виды операций с цифровыми валютами налогом на прибыль, говорится в заявлении Федеральной службы ЮАР по налогам и сборам (SARS).

При этом, налоговой базой будут служить любые криптовалютные поступления, включая вознаграждение майнеров, доход от продажи товаров и услуг, а также прибыль от трейдинговых операций. Налогоплательщик обязан декларировать связанный с криптовалютой доход в налоговый год, в который он получен или начислен.

Также в этом году SARS внесет ясность в вопросы, связанные с обложением операций с криптовалютами налогом на добавленную стоимость, сообщает ForkLog .

У цифровых валют в ЮАР нет официального статуса, термина «криптовалюты» нет в местном законе о подоходном налоге, но SARS рассматривает их в качестве нематериальных активов.