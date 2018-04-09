Вечером в понедельник индекс Мосбиржи теряет более 8%, индекс РТС снижается более чем на 11%. По состоянию на 18:17 мск индекс МосБиржи упал на 8,33%, до 2 091,29 пункта, индекс РТС — на 11,31%, до 1 096,6 пункта.

По состоянию на 17:00 мск индекс МосБиржи снизился на 8,74%, составив 2 081,84 пункта, индекс РТС к этому времени рухнул на 12,03%, до 1 087,72 пункта.

На фоне общего обвала фондового рынка акции Сбербанка России упали практически на 19%, акции ВТБ — почти на 9%.

На 15:48 мск индекс Мосбиржи опустился на 8,23% до 2 093,45 пункта, индекс РТС упал на 11,05%, составив 1 099,88 пункта.

Курсы доллара и евро на Московской бирже ощутимо растут. К 15:31 мск котировки американской валюты повысились на 1,8125 рубля до 59,9875 рубля, единой европейской — на 2,4475 рубля до 73,8275 рубля. В ходе торгов в понедельник курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года, курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 4 августа 2016 года.

По состоянию на 14:15 мск индекс Мосбиржи упал на 6,66% до 2 129,25 пункта, индекс РТС — на 9,32% до 1 121,23 пункта.



«На бирже агрессивные распродажи со стороны нерезидентов — это реализация странового риска. Продают все бумаги, даже не имеющие отношения к санкционным спискам, например, «Энел Россия» или «Юнипро» теряют по 8—9%, хотя основные акционеры — итальянский и немецкий энергоконцерны соответственно. По индексу ММВБ потенциал снижения — примерно до уровня 1 870 пунктов, то есть на 11%, но это может быть волатильное снижение, с большими отскоками, примерно как сегодня — акции интересны, их будут периодически откупать у продающих их инвесторов-нерезидентов. По рублю потенциал движения — к 61—61,5 в паре с долларом. Многое зависит от дальнейших санкций со стороны США и риторики по ситуации в Сирии», — комментирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

К 13:33 мск падение индекса Московской биржи замедлилось до 6,63%, индикатор опустился до отметки 2 130,06 пункта. К этому времени индекс РТС снизился на 8,98% до 1 125,49 пункта.

«Достаточно сложно назвать происходящее паникой, реакция рынка на публикацию в пятницу новых санкционных списков OFAC была вполне ожидаемой», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, текущее падение более чем на 10% по индексу РТС в первую очередь вызвано обвалом по бумагам компаний, попавших под новые ограничения,

«Сейчас большинство сделок носит спекулятивный характер, и, скорее всего, уже в ближайшие дни может последовать отскок по перепроданным активам. Паники нет, но очень высока доля спекулятивных сделок, что также оказывает негативное влияние на поведение рынка. Не добавляют спокойствия и заявления со стороны «Русала» о возможном техническом дефолте по некоторым долговым обязательствам, в то же время сообщение о том, что государство готово помочь попавшим под санкции компаниям, практически не оказало положительного эффекта», — говорит Антонов.

В свою очередь директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев констатирует, что прогнозировать динамику основных фондовых индикаторов сейчас вряд ли возможно. «Лучше держаться от рынка в стороне», — говорит он.

По состоянию на 13:12 мск индекс Мосбиржи упал на 9,29% до 2 069,34 пункта, индекс РТС — на 11,52% до 1 094,06 пункта.

На 12:53 мск индекс Мосбиржи рухнул на 8,88% до 2 078,62 пункта, индекс РТС — на 10,6% до 1 105,43 пункта.



По состоянию на 12:40 мск индекс РТС упал на 8,91% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 1 126,29 пункта, индекс Мосбиржи — на 7,16% до 2 117,92 пункта.



На 12:07 мск индекс Мосбиржи снижался на 4,82% до 2 171,22 пункта, индекс РТС к этому времени упал на 6,05%, до 1 161,70 пункта.

На фоне расширения санкционного списка Минфина США в отношении России рубль слабеет по отношению к американской и европейской валютам. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник поднялся выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года , курс доллара превысил 59 рублей впервые с декабря.



«Панику на рынке вызвали новые санкции против России со стороны США. В санкционный список были включены нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также некоторые российские чиновники. При этом торги акциями «Русала», попавшего в санкционный список, на фондовом рынке Московской биржи в понедельник были переведены в режим дискретного аукциона в связи со снижением текущей цены более чем на 20% », — отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.



Ранее Минфин США внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц из РФ. В частности, санкции введены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, президента объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски, бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, миллиардера Сулеймана Керимова, заместителя председателя ЦБ Александра Торшина.

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