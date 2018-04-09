Обвиняемый в крупном кредитном мошенничестве совладелец НАО «Юлмарт» Дмитрий Костыгин отправлен под домашний арест, сообщили в понедельник РАПСИ в Смольнинском районном суде Петербурга.

Ранее суд отказал следствию в продлении домашнего ареста Костыгина и освободил его. Однако Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение и вернул материалы в первую инстанцию на новое рассмотрение в ином составе суда, но сроки продления прошли, и следователь подал новое ходатайство об избрании в отношении Костыгина меры пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы Костыгина, заявил РАПСИ, что они будут обжаловать решение об избрании в отношении его доверителя такой меры пресечения.

«14 февраля Костыгин был освобожден из-под домашнего ареста решением того же суда. Что такого случилось за эти два месяца, что следствие решило вновь выйти с ходатайством о домашнем аресте? Следствие обосновало это представлением только протокола допроса одного из свидетелей, который не подтвердил ни факт какого-либо хищения, ни оказание Костыгиным давления на свидетелей, ни то, что он может предпринять попытку скрыться от следствия. Однако следствие считает эти факты установленными. Суд удовлетворил шесть наших ходатайств и приобщил к материалам дела доказательства необоснованности подозрения в причастности Костыгина к совершенному преступлению. Однако, несмотря на пункт 2 пленума ВС РФ, который говорит от обязанности суда проверить обоснованность подозрения при избрании меры пресечения, руководствуясь конкретными сведениями, суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте», — рассказал Добрынин.

Согласно материалам следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», обеспечил заключение договора со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии, представив ложные сведения о финансовом состоянии компании. После этого банк перечислил на расчетный счет компании 1 млрд рублей. По мнению следствия, обвиняемый распорядился этими средствами по своему усмотрению и не собирается их возвращать.

По словам Добрынина, Дзержинский районный суд Петербурга и Санкт-Петербургский городской суд в апелляционной инстанции уже установили, что Костыгин не причинил банку ущерб при получении этого кредита, а также то, что никто из бенефициаров «Юлмарта» не обманывал банк и не получал кредит с намерением его не возвращать. «В ходе этого процесса банк так и не смог доказать, что понес убытки и что пропуск сроков возвращения кредита возник из-за действий Костыгина», — сказал адвокат.

Добрынин считает, что это уголовное дело используется как инструмент уголовно-правового давления на Костыгина со стороны его оппонентов по конфликту в «Юлмарте» — Михаила Васинкевича и инвестиционной компании «А1». По мнению защитника, своими действиями они ввели Сбербанк в заблуждение.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил заявление Сбербанка о признании недействительным договора между Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым, на основании которого было подано заявление о банкротстве «Юлмарта». Как следует из материалов этого дела, компания «Юлмарт» в феврале 2015 года получила от Костыгина кредит в размере 250 млн рублей на год, после чего в 2016 году он переуступил долг Морозову, который обратился к «Юлмарту», но компания не перечислила предпринимателю долги, что послужило причиной обращения с заявлением о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. В производстве суда имеется несколько заявлений о признании банкротом структур «Юлмарта».

Кроме того, Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил требования банка ВТБ и обязал взыскать с Костыгина задолженность по договору поручительства на сумму 653 млн рублей.

Также Петроградский районный суд Петербурга рассматривает иск банка «Глобэкс» к Костыгину о взыскании 15 млн рублей по договору поручительства.



Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг в сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.

