Обвиняемого в кредитно-финансовых мошенничествах на сумму более 230 млн рублей экстрадировали в Россию. Об этом сообщили на днях в МВД.

«В Россию из Германии экстрадировали мужчину 1964 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточняется, фигурант, будучи специалистом департамента безопасности коммерческого банка, по предварительному сговору с другими сотрудниками финансового учреждения разработал преступную схему. Так, от имени банка обвиняемый совместно с сообщниками одобрял заявки по кредитам и санкционировал предоставление денежных средств различным подставным физическим и юридическим лицам для покупки транспортных средств у одной из компаний. Однако позже было установлено, что данное юридическое лицо не является владельцем автомобилей и не имеет прав на их реализацию.

В результате действий злоумышленника и его подельников банку был причинен ущерб на общую сумму 236 млн рублей.

В августе 2016 года по запросу МВД по Республике Дагестан фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола и в октябре того же года задержан на территории Германии.



Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о выдаче, германские компетентные органы 6 апреля передали фигуранта сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России, после чего он был доставлен в Москву.