15.03.2018г. зафиксирована версия 3CARD-R 02.08.029 . Основные изменения:

  1. Работа 3CARD-R c внешними системами в  on-line режиме:
    - регистрация юридических лиц
    - управление из внешней системы учетными записями пользователей
    - прием реестров для зачисления заработной платы
    - поддержка обмена ФНС 3.0
  2. Клиенты физ. лица.
    - осуществлена  поддержка справочника ФИАС
    - реализована работа с WEB-камерой и фотографиями клиента
    - поддержка QR-кодов в коммунальных платежах, в том числе и с использованием пользовательских функций обработки результатов сканирования.
  3. Расширен функционал по картам ПС «МИР»: пополнение карты наличными без предъявления карты, платформа лояльности (эмиссия). Добавлен новый вид блокировки карт от центра авторизации.
  4. Доработан функционал «Исполнительное производство». Интерфейсная регистрация запросов СПИ (обороты и операции). ФССП. Освобождение денежных средств от арестов и взысканий. Клиринг карточных транзакций по арестованным счетам.
  5. ПОД/ФТ. Пост проверка карточных транзакций . Поиск и проверка клиентов физлиц по «стоп-листам». Реализована загрузка справочника решений МВК (стоп-листы)
  6. Налоговый учет. Обновлены формы 2НДФЛ и 6НДФЛ.
  7. Отчетность ЦБ. Поддержаны требования ЦБ :4120-У,4403-У,4637-У

Продолжается планомерный перевод системы на C#.

Источник: ПСИТ-Сервис