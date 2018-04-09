Ключевые Заказчики: ФК «Открытие», ПАО «СКБ-Банк», АО «АБ «РОССИЯ», АО «Банк Финам», АО МКБ «Дом-банк».
15.03.2018г. зафиксирована версия 3CARD-R 02.08.029 . Основные изменения:
- Работа 3CARD-R c внешними системами в on-line режиме:
- регистрация юридических лиц
- управление из внешней системы учетными записями пользователей
- прием реестров для зачисления заработной платы
- поддержка обмена ФНС 3.0
- Клиенты физ. лица.
- осуществлена поддержка справочника ФИАС
- реализована работа с WEB-камерой и фотографиями клиента
- поддержка QR-кодов в коммунальных платежах, в том числе и с использованием пользовательских функций обработки результатов сканирования.
- Расширен функционал по картам ПС «МИР»: пополнение карты наличными без предъявления карты, платформа лояльности (эмиссия). Добавлен новый вид блокировки карт от центра авторизации.
- Доработан функционал «Исполнительное производство». Интерфейсная регистрация запросов СПИ (обороты и операции). ФССП. Освобождение денежных средств от арестов и взысканий. Клиринг карточных транзакций по арестованным счетам.
- ПОД/ФТ. Пост проверка карточных транзакций . Поиск и проверка клиентов физлиц по «стоп-листам». Реализована загрузка справочника решений МВК (стоп-листы)
- Налоговый учет. Обновлены формы 2НДФЛ и 6НДФЛ.
- Отчетность ЦБ. Поддержаны требования ЦБ :4120-У,4403-У,4637-У
Продолжается планомерный перевод системы на C#.
Источник: ПСИТ-Сервис
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