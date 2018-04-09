На включенные в американский санкционный список компании приходится менее 2,5% активов Сбербанка России . Об этом заявил финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.



«Общий объем риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций Минфина США 6 апреля, составляет менее 2,5% активов. Требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки», — отметил он.

По его словам, менеджмент банка следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для кредитной организации.