Внесенный в Госдуму минфиновский законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых в пятницу раскритиковали эксперты в ходе организованного Общественной палатой «нулевого чтения» документа за «технический характер» и отсутствие решения по разделению индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Они заявили, что продлеваемые нормы результата не приносят — в целом в РФ зарегистрировалось менее 1,3 тыс. самозанятых.

В Минэкономики предложили ввести трансакционный налог для самозанятых и налоговые вычеты для их клиентов, сообщает «Коммерсант» .

По данным реестра самозанятых граждан в ФНС, на 1 марта 2018 года уведомление подал 1281 человек. При этом только на агрегаторе YouDo зарегистрировано более 500 тыс. самозанятых. По оценке Росстата, в РФ бизнесом без регистрации заняты 2,3 млн человек.

По словам главы департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономики Максима Паршина, налог для самозанятых ИП должен быть трансакционным (с операций) и взиматься автоматически. Также важно понимать, что для части самозанятых термин «предприниматель» с трудом применим, более четко их деятельность описывает понятие «промысел». Этой категории Минэкономики, видимо, предложит режим без регистрации ИП.

Советник министра экономики Юлия Алферова добавила, что сейчас министерство обсуждает с экспертным сообществом и формальности легализации самозанятых, в частности, порядок уведомления.

Зампредседателя комиссии палаты по развитию экономики Илья Семин предложил установить долгосрочные правила (на семь—десять лет), ввести для самозанятых приобретаемый в МФЦ патент ориентировочной стоимостью 10 тыс. рублей в год.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов о продлении налоговых каникул для самозанятых. Один из законопроектов уточняет порядок постановки на учет или снятия с учета у налоговиков физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и оказывающих услуги физлицам без привлечения наемного труда. Этот проект также предлагает освободить в 2019 году самозанятых от уплаты НДФЛ с дохода.