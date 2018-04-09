Такие данные представило рейтинговое агентства «РА Эксперт» в рамках исследования Лучших банков России, которые работают с МСБ .

По совокупному объему кредитов малому и среднему бизнесу банк «Центр-инвест» занял 15 место в данном рэнкинге. В 2017 году банк сохранил высокие темпы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и стартапов. Более 5000 клиентов получили финансирование на общую сумму 87 млрд рублей.

«Для нас кредитование сектора МСБ является ключевым, и снижение активности кредитования в данном секторе мы не наблюдаем. В кредитном портфеле банка доля кредитов МСБ составляет 34%. Банк активно развивает и поддерживает социальное, молодежное и женское предпринимательство», - говорит Мария Христолюбова, заместитель начальника Управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест».

В начале марта 2018 в банке «Центр-инвест» произошло общее снижение ставок по всем программам кредитования для малого и среднего бизнеса, что будет дополнительно стимулировать рост портфеля и динамику бизнесов клиентов.

Банк «Центр-инвест», один из лидеров кредитования АПК на Юге России, активно участвует в госпрограмме льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставке не более 5% годовых. Уже более 250 клиентов банка получили льготные кредиты на общую сумму 2,1 млрд рублей. В настоящее время идёт приём заявок на получение инвестиционных кредитов по ставке не более 5%.

Индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес Юга России выбирают банк «Центр-инвест» за рекордно низкие ставки, индивидуальные условия, надежность и высокий уровень качества обслуживания. Банк «Центр-инвест» работает с малым бизнесом более 20 лет. Клиентами банка являются 67 тысяч предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.