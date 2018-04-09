Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года.

По состоянию на 14:47 мск стоимость американской валюты достигла 60,035 рубля. К 14:56 курс доллара скорректировался до 59,91 рубля (рост на 1,735 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия), а курс евро увеличился на 2,205 рубля до 73,585 рубля. Ранее котировки единой европейской валюты превысили 73 рубля впервые с 16 сентября 2016 года.

«Основной негатив для рубля идет со стороны политического фона: после того как иностранные инвесторы еще раз взвесили российские риски и пришли к выводу относительно их нарастания, на бирже Гонконга резко обвалились акции «Русала». Это потянуло за собой все остальное — ухудшение отношения ко всем без исключения российским бумагам и, как следствие, к национальной валюте», — комментирует старший аналитик Альпари Анна Бодрова,

По ее словам, техническая картина торгов долларом показывает, что в случае закрепления по итогам дня выше 59,45 рубля новой целью роста станет отметка 61 рубль.

«Для евровалюты, которая сегодня оказалась в головокружительном полете в стратосферу, новой целью роста станет отметка 73,45 рубля, если день закончится выше 72,85 рубля. Рамки завершения сегодняшней сессии для рублевых пар очень размыты, рынком правят эмоции и риски. Пара доллар/рубль финиширует в пределах 58,1—60,25 рубля, а пара евро/рубль — в границах 72,5—73,2 рубля», — добавляет эксперт.