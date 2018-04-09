На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap , курс биткоина повышается. За 24 часа он вырос еще на 2,26% и составил 7,128 тыс. долларов при рыночной капитализации 120,9 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ethereum за сутки подорожала на 5,95%. Ее курс составляет 0,412 тыс. долларов. Капитализация ethereum - 40,7 млрд долларов.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации (19,7 млрд долларов), вырос в цене на 3,3% за 24 часа. Курс криптовалюты - 0,506 доллара.

Курс bitcoin cash повысился за прошедшие сутки на 3,54% до 0,671 тыс. долларов. Теперь его капитализация - 11,4 млрд долларов.

Litecoin подорожал на 3,64% за сутки и его курс на данный момент - 0,12 тыс. долларов. Капитализация litecoin - 6,7 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 271,2 млрд долларов.