Компания АТОЛ, российский производитель контрольно-кассовых решений, сообщает о выпуске универсального смарт-терминала – АТОЛ Sigma 10.

АТОЛ Sigma 10 – это торговое название новинки. В реестр ККТ она включена как АТОЛ 150Ф (основание – приказ ФНС России от 19/03/2018 № ЕД-7-20/154@). Уже сейчас устройство поддерживает большой ряд программных продуктов от известных разработчиков: «1С», МойСклад, «СофтБаланс», Qasl, СКБ Контур, Cassby, МодульКасса, говорится в пресс-релизе компании.

Универсальный смарт-терминал АТОЛ Sigma 10 – единственное в своем классе устройство, оснащенное печатающим механизмом с автоматическим отрезом чеков. Смарт-треминал работает на Android 7 – самой востребованной платформе для создания программного обеспечения. Помимо уже названных ИТ-разработчиков, поддержать совместимость с АТОЛ Sigma 10 может любой производитель ПО.

Совсем скоро АТОЛ представит вариант «коробочного» решения, то есть с предустановленным флагманским программным обеспечением.