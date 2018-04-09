Советник президента России и руководитель Института развития интернета Герман Клименко уверен, что создание национальной цифровой валюты нецелесообразно.В таком случае все трансакционные издержки лягут на плечи потребителей и это отпугнет большинство потенциальных пользователей, сообщил он в интервью Finversia .

«Употребив термин «крипторубль», дальше уже никто думать не хочет. А я говорю: крипторубль – это будет просто рубль, обычная расчетная единица, если ЦБ зачем-то решит выпустить электронную валюту… Я бы, кстати, на его месте давно бы выпустил. Есть же инвестиционные и коллекционные монетки. Вот вам, пожалуйста, крипторубли – получите и распишитесь… Назначил бы специальный банк для этого. Банк тут же заломил бы комиссию. Ну, а как иначе? Ему же надо окупать свою инфраструктуру… И вопрос бы закрылся. Вообще, все криптоманьяки, мне кажется, должны благодарить ЦБ за то, что он не делает эту простую элементарную вещь. Именно благодаря тому, что ЦБ не вводит крипторубль, - сама тема еще живет», - пояснил Клименко.

По его словам, «крипторубль – это такая история, которая напоминает шарик: его все друг другу перекидывают, и в какой-то момент времени либо тема спадет, либо ЦБ скажет – черт с вами, вот вам электронная денежка. Но никто не хочет, потому что понимают: никто не захочет нести транзакционные издержки».

Также, Клименко рассказал, что в теме блокчейна, ICO и криптовалют единственное, виден хоть какой-то смысл - это краудинвестинг.

«История резко поднялась Потом появился SEC - дали всем по голове. И это понятно: у любого государства нет желания потом разгребать проблемы обманутых дольщиков. Это мировая тенденция. Сами знаете: не мы придумали Базель-2, не мы придумали 115-ФЗ… Очевидно, что банки сейчас «заперты» в такую историю, что кого-либо кредитовать – это вообще не для бизнеса. Им проще заниматься платежами. И именно поэтому, краудинвестинг – интересная перспектива для бизнеса, для новых проектов и стартапов. Поэтому этой темой надо заниматься. Но я говорю именно о теме краудинвестинга, а не обо всем этом коктейле с криптовалютами и ICO. На практике, думаю, в теме криптовалют вообще ничего нет. В теме блокчейна – есть», - прокомментировал Герман Клименко.

По его мнению, в криптовалютной индустрии «нет экономики, а есть внутренняя история».

«Биткоин просто тупо рос, и все. Вот мы и получили сейчас то, что получили. На этом фоне появились “потрясающие” аналитики — потому что приличные люди сюда не шли. Мы, кстати, с Тимофеем Мартыновым делали Smartlab — трейдерский ресурс. Заходишь и читаешь о биткоине, кто-то рисует, куда он пойдет… Я на это смотрю и рыдаю. Но люди верят и в более странные вещи. Тем более что этот хайп — долгий, он гораздо дольше, чем было с МММ. Плюс международный эффект идет. Так что… очень много аналогий с пандемическими заболеваниями. Как грипп ходит по миру, так и криптохайп», — пояснил Клименко.