С 9 апреля 2018 года клиенты Альфа-Банка при оплате покупок по премиальным картам Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite получили приятные подарки и привилегии.
- Скидку 20% на поездки бизнес-классом по городу с Gett и Wheely
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- Скидку 50% на основную подписку AMEDIATEKA на год
- Скидку 50% на подписку онлайн-кинотеатра Окко
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