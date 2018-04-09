Международная организация Sovrin Foundation, которая занимается цифровой идентификацией, анонсировала начало сотрудничества с корпорацией IBM по созданию, запуску и поддержке децентрализованной сети цифровой идентификации.

Пи этом IBM Blockchain привнесет в проект компьютерные мощности и ресурсы службы безопасности, которые будут размещены на платформе IBM Cloud.

Sovrin Network должна придать дополнительный слой идентичности действиям в Интернете и предоставить полноценно проработанный подход к идентификации пользователей, сообщает Anycion .

По словам главы IBM Blockchain Мари Вик, адаптация блокчейна — это возможность внедрения новой модели доверия, при которой частные лица и организации могут безопасно делиться приватными данными и документами без посредников. Эта новая модель возвращает контроль частным лицам, которые решают как и с кем им делиться информацией.