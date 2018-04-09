Внешнеторговый оборот России в январе — феврале 2018 года составил 99,3 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с двумя первыми месяцами 2017 года на 24,1%. Такие данные таможенной статистики приводятся в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 31,5 млрд долларов, что на 7 млрд больше, чем в январе — феврале 2017-го.

Двухмесячный экспорт составил 65,4 млрд долларов (плюс 25,2% в годовом выражении). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,2%, на страны СНГ — 11,8%.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта снизился до 65,7% (с 66,7% за январь — февраль 2017-го). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров уменьшилась с 70,3% до 69,3%, в страны СНГ — с 40,6% до 39,5%. Стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 23,5% в годовом выражении, физический — на 9,2%.

Российский импорт за два месяца составил 33,9 млрд долларов (плюс 22,1% в годовом выражении). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,8%, на сраны СНГ — 10,5%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 44,5% (в январе — феврале 2017 года — 43,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров выросла с 46,4% до 47,3%, из стран СНГ — снизилась с 21,3% до 21%. Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — февралем 2017 года возрос на 25,3%, в том числе электрического оборудования — на 34,1%, механического — на 27,1%, инструментов и аппаратов оптических — на 13,5%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей — на 46,4%, а импорт грузовых автомобилей сократился на 4,3%.

Среди основных торговых партнеров в дальнем зарубежье заметнее всего увеличили в годовом выражении двухмесячный товарооборот с Россией Турция (плюс 57,1%), крупнейший партнер — Китай (плюс 36,9%), Финляндия (плюс 34,7%), Польша (плюс 33%), Япония (плюс 21,9%).



По СНГ вырос объем российского экспорта во все страны, кроме Киргизии и Туркмении, а импорт увеличился из всех стран, кроме Казахстана, свидетельствуют данные ФТС.

