Правительство РФ окажет поддержку компаниям, подпавшим под санкции США, сообщил журналистам в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он уточнил, что вопрос этой поддержки уже обсуждался.

«Поддержка этих компаний (попавших под санкции) оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали», — сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли в правительстве встреча с бизнесменами, которые попали в новый санкционный список США, Дворкович заметил, что сам проводит такие встречи с коммерсантами на постоянной основе.

«Я не знаю об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем», — сказал он. «Поддержка будет в любом случае», — заключил вице-премьер.