Один из ведущих банков Дании Danske Bank опубликовал документ, согласно которому кредитная организация отказывается поддерживать финансовые инструменты, направленные на инвестиции в криптовалютные деривативы.

Меры включают запрет на финансовые инструменты, напрямую связанные с ценой криптовалют, включая биржевые индексные облигации (ETNs). На это решение повлияло отсутствие прозрачности, которая не дает банку возможности соблюдать законы о противодействии отмыванию денег, сообщает ForkLog .

«Отсутствие прозрачности и регулятивного контроля сделали криптовалюты объектом интереса криминальных структур, и нам известно, что в нескольких случаях они использовались для незаконных транзакций, например, для отмывания денег и вымогательства», — говорится в документе кредитной организации.

При этом, запрет не распространяется на прямую покупку клиентами банка биткоина и других криптовалют при помощи кредитных карт. Кроме того, Danske Bank будет рассматривать депозиты средства на основе криптовалют точно так же, как и другие виды инвестиций.

Руководство банка отмечает, что будет внимательно наблюдать за развитием событий на рынке криптовалют, и если он станет более прозрачным, может пересмотреть свою позицию.