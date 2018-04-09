Это упрощает вывод новых криптовалют для пользователей.
Coinbase объявила о намерении поддержать все биткоин форки. Поддержка включает в себя только вывод новых криптовалют, их нельзя будет приобрести или продать.
Поддержка форков будет осуществляться как на основном проекте компании - Coinbase, так и на остальных, где это возможно: GDAX и Coinbase Custody. В тоже время компания не планирует поддерживать новые криптовалюты в Coinbase Commerce, сообщает Altcoin.
Основные форки биткоина на данный момент включают в себя: bitcoin cash (BCH), bitcoin private (BTCP) и bitcoin gold (BTG).
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