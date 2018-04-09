Coinbase объявила о намерении поддержать все биткоин форки. Поддержка включает в себя только вывод новых криптовалют, их нельзя будет приобрести или продать.

Поддержка форков будет осуществляться как на основном проекте компании - Coinbase, так и на остальных, где это возможно: GDAX и Coinbase Custody. В тоже время компания не планирует поддерживать новые криптовалюты в Coinbase Commerce, сообщает Altcoin .

Основные форки биткоина на данный момент включают в себя: bitcoin cash (BCH), bitcoin private (BTCP) и bitcoin gold (BTG).