Банк России 9 апреля отозвал лицензию у Банка ВВБ (регистрационный номер 1093, Севастополь). Об этом сообщается на сайте регулятора.



Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», поясняют в Центробанке.

«Деятельность руководства ПАО «Банк «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО «Банк «ВВБ» с учетом его значимости для Республики Крым и города Севастополь приказами Банка России была назначена временная администрация по управлению банком и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО «Банк «ВВБ» по результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка привело к полной утрате его собственных средств (капитала)», — заявили в Центробанке.

Банк ВВБ — участник системы страхования вкладов . Отзыв лицензии, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам, заключили в ЦБ.



Напомним, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ 12 декабря 2017 года в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации. В марте 2018-го ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ.

Согласно полученному АСВ реестру обязательств банка, за компенсациями на сумму около 11,2 млрд рублей могут обратиться порядка 19 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,8 тыс. клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 200 млн.