Банк России разработал поправки в свое положение от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора.

«Данный проект разработан в рамках работы по снижению зависимости от внешних рейтингов в банковском регулировании, в целях уточнения реализации отдельных положений «Базеля II» и «Базеля 2,5» по результатам накопленного опыта их применения, а также для отражения и синхронизации круга финансовых инструментов и порядка их включения в расчет рыночного риска с изменениями, внесенными в другие нормативные акты Банка России», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В части расчета величины специального процентного риска проект предусматривает отказ от использования рейтингов кредитоспособности, присвоенных международными кредитными рейтинговыми агентствами, в отношении долговых ценных бумаг , за исключением инструментов секьюритизации и инструментов повторной секьюритизации, и приведение классификации указанных бумаг в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом к расчету кредитного риска, применяемым инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков». Согласно проекту, долговые ценные бумаги банков классифицируются по группам риска в соответствии со страновыми оценками стран, в которых они зарегистрированы в качестве юридического лица (по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в соглашении стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку»). Ценные бумаги прочих юридических лиц относятся к ценным бумагам со средним риском в случае неприменения к ним показателя ПКi, установленного инструкцией Банка России № 180-И. Ценные бумаги, в отношении которых инструкцией № 180-И применяется показатель ПКi, в целях расчета специального процентного риска относятся к категории ценных бумаг с высоким риском с целью исключения регуляторного арбитража между кредитным риском и рыночным риском.

Справочно ЦБ указывает, что, в соответствии с инструкцией № 180-И, показатель ПКi не применяется в отношении облигаций юридических лиц — эмитентов (выпусков облигаций), имевших на момент приобретения облигаций и (или) имеющим на дату расчета нормативов достаточности капитала банка рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже «B» по международной рейтинговой шкале S&P или Fitch либо «B2» по международной рейтинговой шкале Moody's, а также кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для РФ, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством.

«Проектом предусмотрена возможность сальдирования вега-риска для опционов на один и тот же вид базисного актива», — указано в пояснительной записке.

В целях отражения и синхронизации круга финансовых инструментов и порядка их включения в расчет рыночного риска с изменениями, внесенными в другие нормативные акты Банка России, проект устанавливает следующее:

в связи с изменениями порядка бухгалтерского учета сделок «спот» проект уточняет порядок включения данных сделок в расчет величины рыночного риска. Соответствующие нормы вступают в силу одновременно с соответствующими изменениями в правила бухгалтерского учета (в отношении сделок с ценными бумагами — с 1 января 2019 года);

уточняется порядок расчета специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, в части, обеспеченной иными рисковыми позициями, определенными в соответствии с пунктом 1 проекта положения Банка России «О порядке расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации»;

устанавливается также, что в расчет рыночного риска не включаются позиции, сформированные центральными контрагентами, на которых распространяется инструкция Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением», в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента;

в связи с вступлением в силу изменений в порядок включения обеспечения в расчет открытых валютных позиций в соответствии с инструкцией Банка России от 28 декабря 2016 года № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» ссылка на данный порядок проектом исключена с установлением иного порядка определения величины товарных активов, полученных в залог (в величине, не превышающей пруденциальный расчетный резерв на возможные потери по балансовым требованиям и внебалансовым обязательствам, в обеспечение которых они получены).

Проект дополняет положение Банка России № 511-П приложением 2, содержащим перечень так называемых хорошо диверсифицированных индексов (вместо отсылки к более узкому перечню основных фондовых индексов, приведенному в приложении 6 к инструкции Банка России № 180-И и используемый в целях оценки величины кредитного риска по договорам РЕПО). Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются индекс МосБиржи, индекс РТС 50 или рассматриваемые индексы, включаются в расчет величины рыночного риска с применением коэффициента взвешивания по риску 2%, а не 8%, как в отношении производных финансовых инструментов, базисным (базовым) активом которых являются иные индексы.

Документ уточняет порядок определения позиций и включения их в расчет в отношении отдельных видов кредитных производных финансовых инструментов (кредитных нот).

Проект также содержит отдельные уточнения порядка расчета рыночного риска в соответствии с разъяснениями, опубликованными 29 июня 2016 года на сайте Банка России в рамках ответов на часто задаваемые вопросы по применению положения № 511-П.



Комментарии по проекту ожидаются до 23 апреля 2018 года и могут быть направлены в департамент банковского регулирования по электронным адресам des@mail.cbr.ru и novikovad01@cbr.ru.

