Одинцовский горсуд Подмосковья вынес приговор бывшему вице-президенту Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дмитрию Шаповалову и экс-сотруднику кредитного учреждения Вадиму Борунову. Они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве — завладении квартирой своего коллеги под предлогом возврата ранее взятых кредитов, пишет «Коммерсант».



Как установил суд, мошенничество экс-сотрудники ВБРР совершили еще в 2006 году. В то время Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова. Тогда же должность директора департамента международного бизнеса банка занимал Николай Смирнов. В октябре 2006 года Смирнов пропал на три недели.

Сам он тогда заявлял, что причиной стал конфликт с Шаповаловым: тот якобы приказал директору департамента заключить явно незаконную сделку, связанную с выводом средств за границу. Смирнов, по его словам, колебался, и тогда Шаповалов его вызвал вновь и в ультимативной форме потребовал срочно погасить взятые им ранее в банке кредиты в общей сложности на 300 тыс. долларов, подогнать к офису ВБРР свою машину, отдать от нее ключи, выписав доверенность на другое лицо, а также оставить общегражданский и заграничный паспорта.

Смирнов, по его словам, «опасаясь за свою жизнь», уехал за город «обдумать ситуацию» и выключил все телефоны. В банке же заявляли, что Смирнов просто «ушел в запой», а поскольку он занимал высокую должность, то его поисками занялись Шаповалов и служба безопасности банка.



Согласно материалам дела, через несколько дней после исчезновения Смирнова они пришли к нему домой, напомнили матери и сестре финансиста о непогашенных кредитах и стали требовать возврата денег. При этом визитеры предложили часть долга компенсировать передачей прав на большую квартиру в строящемся доме, в комплексе «Грюнвальд» в расположенном сразу за МКАД поселке Заречье. Недвижимость, стоимость которой по договору составляла более 15 млн рублей, была оформлена на мать Смирнова. На момент визита сотрудников ВБРР семья выплатила застройщикам половину стоимости квартиры.



Как пояснила затем мать Смирнова, она знала о кредитах сына и потому согласилась подписать документы о переуступке прав на квартиру в пользу водителя-телохранителя президента банка Борунова. Однако, как стало известно позднее, на возмещение кредитов переуступка жилья никак не повлияла. Тогда Смирновы написали заявление о мошенничестве. Дело было возбуждено, однако оно не раз приостанавливалось, прекращалось и передавалось из одного ведомства в другое.

Судья Алексей Кушниренко рассматривал уголовное дело почти год. В результате Шаповалов и Борунов, так и не признавшие своей вины, были приговорены к двум годам колонии общего режима каждый. Их взяли под стражу в зале суда — до приговора они находились под подпиской о невыезде. Гражданский иск потерпевших почти на 15 млн рублей председательствующий переадресовал гражданскому суду.

