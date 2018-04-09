Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил 74 рубля впервые с 4 августа 2016 года.

К 15:10 мск стоимость единой европейской валюты увеличилась на 2,635 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 74,015 рубля. К этому времени курс доллара, ранее в понедельник впервые с ноября 2017 года превысивший 60 рублей, составил 60,1725 рубля (рост на 1,9975 рубля).

«Риск-премия российских активов резко возросла после пятничного введения санкций против некоторых российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, в частности против «Русала». Инвесторы опасаются, что корпоративные риски других российских компаний также резко возрастут на этом фоне. Обострение ситуации в Сирии после обвинений со стороны США Башара Асада в проведении химической атаки также повысило геополитические риски, поскольку США говорят в этом случае и об ответственности России, действующей в альянсе с правительственными войсками Асада. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 58,5—61,5 рубля, евро — в коридоре 72,2—75,8 рубля», — говорит аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

Ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров считает перспективы рубля негативными. «Учитывайте, что валюту удерживали стабильной на предвыборный период и она должна была пойти на просадку после результатов голосования. А тут еще и санкции добавились. Кроме того, ждем снижения стоимости барреля нефти. Ближайшей целью падения рубля против евро является отметка 75,4. В случае если в мире евро будут откупать и мы увидим рост к уровню 1,27 (доллара за евро. — Прим. ред.), то EURRUB пойдет на штурм уровня 80», — говорит эксперт.

«Скорость падения котировок наводит на мысль, что, возможно, от рубля решил избавиться один из крупных игроков, ведь для подобного падения действий обычных спекулянтов было бы недостаточно, — допускает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Несмотря на очень эмоциональную реакцию инвесторов, ожидать краха отечественной валюты не стоит: ничего экстраординарного не произошло, и через некоторое время, когда у трейдеров появятся новые инфоповоды, ситуация должна стабилизироваться». По его мнению, без дополнительного негатива курс вполне может вернуться к 72 рублям за евро в обозримой перспективе.

Ранее Минфин США внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц из РФ. В частности, санкции введены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, президента объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски, бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, миллиардера Сулеймана Керимова, заместителя председателя ЦБ Александра Торшина.

Российские фондовые индексы падают в ходе торгов понедельника. К 13:35 мск индекс Мосбиржи снизился на 8,53% до 2 086,72 пункта, индекс РТС рухнул на 11,02% до 1 100,17 пункта.