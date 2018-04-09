Курс евро на Московской бирже вечером в понедельник впервые с лета 2016 года поднимался выше 75 рублей.

По состоянию на 17:54 мск стоимость единой европейской валюты достигала 75,35 рубля, однако уже в следующую минуту скорректировалась с этого уровня.

К 18:15 мск курс евро составлял 74,025 рубля (рост на 2,645 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия), курс доллара — 60,1 рубля (плюс 1,9250 рубля).