Банк «Зенит» приобрел почти 13 тыс. кв. м в офисном комплексе «Лотос» на юго-западе Москвы, рассказала представитель владельца объекта, компании MR Group, Евгения Старкова. По ее словам, в здании разместится штаб-квартира банка.

Условия сделки не разглашаются. По оценкам экспертов, покупка площадей в «Лотосе» могла обойтись «Зениту» в 1,9 млрд рублей.

Директор направления продажи и приобретения отдела офисных помещений CBRE Александр Пятин называет сделку MR Group с «Зенитом» крупнейшей на рынке офисной недвижимости в этом году: других крупных сделок в 2018-м пока не было.

