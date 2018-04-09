Банк «Урал ФД» снизил минимальные процентные ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса .

Банк «Урал ФД» снизил минимальные процентные ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса .



На 1 процентный пункт снижены ставки по программам: « Бизнес-тендер » — до 11% годовых и « Рефинансирование » — до 11,5% годовых.

По остальным программам ставки снижены на 0,5 п. п.: « Бизнес-ипотека » и « Инвестиционное финансирование » — до 12% годовых, « Оборотное финансирование » — до 12,4% годовых, « Бизнес-авто » и « Бизнес-оборудование » — до 14% годовых, « Бизнес-доверие » — до 16% годовых.

По всем программам возможна отсрочка платежа. Досрочное погашение возможно без ограничений и штрафов, также в обязательном порядке требуется обеспечение в виде залога оборудования, недвижимости, транспорта или приобретаемого имущества. По всем программам предусмотрены дополнительные комиссии в размере 1% от суммы кредита за ведение и обслуживание ссудного счета.

«Даже после снижения ставки по кредитам оказались немного выше средних по рынку, однако банк предлагает широкий ассортимент кредитных предложений на разнообразные цели, что может заинтересовать заемщиков», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.