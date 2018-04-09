Кассовый чек будет отправлен онлайн автоматически сразу после проведения трансакции.
Все клиенты по эквайрингу Банка «Русский Стандарт» могут теперь подключить возможность отправки кассового чека клиенту при совершении им онлайн покупки по банковской карте (в рамках исполнения 54-ФЗ). Ршение отлично подходит для любых интернет-магазинов и поддерживает большинство платформ CMS.
Программное решение внедрено при участии партнера Банка «Русский Стандарт» – облачного сервиса «Чек Онлайн», говорится в сообщении кредитной организации. Компания использует фискальные регистраторы собственного производства, внесенные в реестр ФНС.
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