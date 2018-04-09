Все клиенты по эквайрингу Банка «Русский Стандарт» могут теперь подключить возможность отправки кассового чека клиенту при совершении им онлайн покупки по банковской карте (в рамках исполнения 54-ФЗ). Ршение отлично подходит для любых интернет-магазинов и поддерживает большинство платформ CMS.

Программное решение внедрено при участии партнера Банка «Русский Стандарт» – облачного сервиса «Чек Онлайн», говорится в сообщении кредитной организации. Компания использует фискальные регистраторы собственного производства, внесенные в реестр ФНС.